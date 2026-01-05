Persib Bandung Siap Tantang Angkernya Stadion Brawijaya

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung akan melakoni pertandingan tandang dengan menghadapi Persik Kediri di Stadion Brawijaya, pada Senin (5/1/2026) malam.

Laga pekan ke-16 ini diprediksi berlangsung ketat, sebab Kediri adalah tim yang kuat saat tampil di kandang sendiri.

Dalam dua laga terakhir di kandang, tim berjuluk Macan Putih itu mampu meraih kemenangan. Karena itu, pasukan Bojan Hodak itu datang dengan ambisi mematahkan rekor positif Persik.

"Satu pertandingan lainnya yang sulit. Kediri di kandang adalah tim yang berbahaya, ketika bermain di kandang mereka memiliki hasil yang bagus, rekor yang bagus. Memang ketika bermain tandang tidak begitu bagus," kata Pelatih Persib Bojan Hodak dalam sesi konferensi pers pralaga.

Juru taktik asal Kroasia itu juga mewaspadai kekuatan Kediri yang diisi materi pemain berkualitas. Sebut saja, top skor sementara Jose Enrique dengan enam golnya, Ezra Walian, hingga Kiko.

Kata dia, seluruh tim di Liga 1 berambisi mengalahkan Persib. Pesaing berat dalam perebutan gelar juara musimm 2025/26.

"Ini akan sulit bagi kami, saat melawan kami, setiap tim bermain 300 persen. Jadi saya harap kami bisa memainkan pertandingan yang bagus dan juga meraih hasil positif," ujarnya.

Di sisi lain, tiga poin di kandang Kediri menjadi penting, karena posisi Persib yang turun ke peringkat 4. Tiga tim papan atas, Persija Jakarta, Borneo FC, dan Malut United meraih kemenangan yang menggusur posisi Maung Bandung dari puncak klasemen.