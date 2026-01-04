Persik vs Persib: Maung Bandung Berpeluang Tanpa Federico Barba & Eliano Reijnders

JPNN.com

Minggu, 04 Januari 2026 – 21:00 WIB
Pelatih Persib Bojan Hodak dalam konferensi pers pralaga BRI Super League 2025/26, Minggu (4/1/2026). Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Dua penggawa Persib Bandung berpeluang absen saat menghadapi Persik Kediri dalam pertandingan pekan ke-16 BRI Super League 2025/26 di Stadion Brawijaya.

Kabar tersebut disampaikan Pelatih Persib Bojan Hodak dalam konferensi pers pralaga, Minggu (4/1/2026).

Hodak mengatakan, Federico Barba dan Eliano Reijnders tengah dalam pantauan tim medis seusai mengalami cedera pascalaga kontra PSM Makassar, pekan lalu.

Baca Juga:

Dalam beberapa sesi latihan pun tak nampak sosok kedua pemain yang baru didatangkan awal musim ini.

Karena itu, besar kemungkinan Barba dan Eliano akan absen dalam pertandingan yang digelar pada Senin (5/1) malam itu.

"(Barba dan Eliano) cedera. Tapi saya harap ini tidak serius," kata Hodak.

Baca Juga:

Ia menuturkan, Eliano dan Barba baru akan kembali berlatih jelang laga melawan Persija Jakarta. Keduanya diistirahatkan demi pemulihan cedera yang maksimal.

"Eliano akan mulai kembali berlatih ketika kami pulang (ke Bandung), dan untuk Barba kami akan lihat. Kami harus melakukan pemeriksaan," tuturnya. (mcr27/jpnn)

Redaktur : Yogi Faisal
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

