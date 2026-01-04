Menuju Olimpiade 2028, Pembinaan Flag Football Indonesia Fokus ke Bandung

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Olahraga flag football mulai menunjukkan geliat perkembangan di Indonesia, khususnya di Kota Bandung

Hal ini terlihat dari antusiasme peserta dalam roadshow Taylormade Academy of Flag Football (TAFF) yang digelar di lapangan sepak bola UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Minggu (4/1/2026).

Roadshow ini menjadi pemberhentian ketiga TAFF dalam rangka memperkenalkan flag football kepada masyarakat luas. di Bandung, kegiatan diikuti oleh lebih dari 130 peserta, yang terdiri dari pemula hingga atlet berpengalaman.

Sebelumnya, akademi yang digagas oleh Asisten Pelatih Tim Nasional (Timnas) Flag Football Indonesia sekaligus Founder TAFF, Dana A Taylormade, telah menyambangi Surabaya dan Yogyakarta.

"Ini adalah TAFF Academy, kami berada di sini untuk memperkenalkan flag footbal di Indonesia. Pada dasarnya kami ingin berbagi pengetahuan dari pemain-pemain kami supaya ke depan banyak orang yang terlibat dalam olahraga ini," kata Dana ditemui di lokasi.

Eks pemain timnas US 2022 - 2024 itu menilai Bandung memiliki potensi besar untuk melahirkan pemain-pemain flag football berkualitas. Menurutnya, dengan pembinaan dasar yang tepat, para peserta dapat berkembang menjadi atlet yang kompetitif.

"Ada banyak potensi dari Bandung. Kami membantu mereka memahami dasar-dasar permainan agar bisa menjadi pemain yang bagus. Kalau olahraga ini mulai dikenalkan sejak usia sekolah, saat mereka tumbuh mereka akan punya teknik yang baik dan bisa menurunkan ilmunya ke generasi berikutnya," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa mencari pemain flag football bukanlah hal yang sulit. Kunci utamanya adalah kemauan untuk belajar dan menerima arahan dari pelatih.