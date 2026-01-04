JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Persib Ogah Terpeleset di Kediri, Julio Cesar Ingatkan Ancaman Persik

Persib Ogah Terpeleset di Kediri, Julio Cesar Ingatkan Ancaman Persik

Minggu, 04 Januari 2026 – 15:00 WIB
Persib Ogah Terpeleset di Kediri, Julio Cesar Ingatkan Ancaman Persik - JPNN.com Jabar
Bek Persib Julio Cesar dalam sesi latihan tim di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung akan menantang Persik Kediri pada pertandingan pekan ke-16 BRI Super League 2025/26 di Stadion Brawijaya pada Senin (5/1/2026).

Datang dengan motivasi tinggi untuk menang, Persib tak mau 'terpeleset'. Persik yang ada di peringkat 12, diprediksi akan tampil habis-habisan untuk bisa mengamankan poin di kandang sendiri.

Sementara Persib masih dalam perburuan puncak klasemen, setelah mereka tergusur ke peringkat 3. Hasil positif Borneo FC dan Persija Jakarta, memaksa Pangeran Biru untuk mengalah.

Baca Juga:

Bek Persib Julio Cesar mengatakan, pertandingan melawan Persik tidaklah mudah. Terlebih, timnya kini sedang on fire sebab kemenangan dalam beberapa laga.

"Iya laga berikutnya melawan Kediri, kami akan bermain tandang. ini pertandingan yang sangat penting," kata Julio, Minggu (4/1).

Menurutnya, setiap klub di Liga 1 kini berambisi mengalahkan Persib. Karena itu, Julio cs harus ekstra waspada dengan perlawanan yang akan diberikan lawan, termasuk Persik.

Baca Juga:

Diketahui, tim berjuluk Macan Putih itu baru saja meraih kemenangan penting saat melawan Persis Solo. Di laga tersebut, kapten Persik yang merupakan eks penggawa Persib, Ezra Walian, jadi man of the match.

Julio menuturkan, ia ingin menjaga tren kemenangan yang tengah dilalui Persib dengan mengalahkan Kediri.

Persib Bandung siap menantang Persik Kediri di pekan ke-16 BRI Super League. Julio Cesar menegaskan Pangeran Biru wajib fokus demi tiga poin.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib persik kediri bek persib puncak klasemen laga tandang julio cesar bri super league persik vs persib

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU