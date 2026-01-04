Persib Ogah Terpeleset di Kediri, Julio Cesar Ingatkan Ancaman Persik

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung akan menantang Persik Kediri pada pertandingan pekan ke-16 BRI Super League 2025/26 di Stadion Brawijaya pada Senin (5/1/2026).

Datang dengan motivasi tinggi untuk menang, Persib tak mau 'terpeleset'. Persik yang ada di peringkat 12, diprediksi akan tampil habis-habisan untuk bisa mengamankan poin di kandang sendiri.

Sementara Persib masih dalam perburuan puncak klasemen, setelah mereka tergusur ke peringkat 3. Hasil positif Borneo FC dan Persija Jakarta, memaksa Pangeran Biru untuk mengalah.

Bek Persib Julio Cesar mengatakan, pertandingan melawan Persik tidaklah mudah. Terlebih, timnya kini sedang on fire sebab kemenangan dalam beberapa laga.

"Iya laga berikutnya melawan Kediri, kami akan bermain tandang. ini pertandingan yang sangat penting," kata Julio, Minggu (4/1).

Menurutnya, setiap klub di Liga 1 kini berambisi mengalahkan Persib. Karena itu, Julio cs harus ekstra waspada dengan perlawanan yang akan diberikan lawan, termasuk Persik.

Diketahui, tim berjuluk Macan Putih itu baru saja meraih kemenangan penting saat melawan Persis Solo. Di laga tersebut, kapten Persik yang merupakan eks penggawa Persib, Ezra Walian, jadi man of the match.

Julio menuturkan, ia ingin menjaga tren kemenangan yang tengah dilalui Persib dengan mengalahkan Kediri.