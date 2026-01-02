Bojan Hodak Minta Persib Taklukkan Persik Lebih Dulu Sebelum Fokus ke Laga Lawan Persija

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung memiliki dua pertandingan penting di awal Januari tahun 2026. Pasukan Bojan Hodak itu tak punya beristirahat, Persik Kediri dan Persija Jakarta sudah menanti dalam pertandingan pekan ke-16 dan 17 BRI Super League 2025/26.

Pertandingan melawan Persik Kediri pada 5 Januari 2026 dan Persija Jakarta di 11 Januari. Pelatih Bojan Hodak meminta anak asuhnya tetap fokus menyelesaikan satu per satu laga. Banyak orang, termasuk pemain, yang menantikan laga sarat gengsi melawan Persija Jakarta.

Namun, Bojan menegaskan, mereka tetap tak boleh lengah, karena Persik sudah di depan mata.

Persik Kediri adalah tim yang kuat dan berbahaya. Meski lawannya ada di papan tengah, Persib tak mau menganggap mudah.

"Saya bisa saja meminta kepada pemain untuk berhati-hati, tapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di dalam pertandingan. Yang terpenting sekarang adalah menang melawan Kediri, lupakan dulu melawan Persija yang baru akan dimainkan dua pekan lagi," kata Hodak, Jumat (2/1/2026).

Saat melawan Persik, juru taktik asal Kroasia itu meminta anak asuhnya tampil maksimal. Jangan pikirkan pertandingan Persija, karena menang di kandang Kediri adalah target mereka.

Hodak bahkan menyebutkan, jika pertandingan melawan Persik bagaikan laga final Piala Dunia. Terlebih, Kediri punya Ezra Walian, pemain yang pernah bersama mereka selama tiga musim.

"Yang saat ini kami hadapi adalah laga melawan Kediri dan ini seolah merupakan pertandingan final di Piala Dunia," tuturnya. (mcr27/jpnn)