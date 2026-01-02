Menjelang Laga Melawan Persik, Persib Bandung Waspadai Sang Mantan Ezra Walian

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung akan melanjutkan perburuan gelar juara BRI Super League 2025/26. Pada pertandingan pekan ke-16, Persib akan berlaga menghadapi Persik Kediri.

Laga tandang itu digelar di Stadion Brawijaya pada Senin (5/1/2025) malam, tanpa kehadiran suporter tamu.

Setelah berhasil menggeser posisi Borneo FC di puncak klasemen, Persib berupaya memperlebar jarak poin dengan tim lain.

Posisinya masih tak aman di peringkat pertama, karena memiliki poin yang sama yakni 34 dengan Borneo. Maka dari itu, kemenangan melawan Persik merupakan sebuah kewajiban.

Bukan hal yang mudah untuk bisa mengalahkan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu punya mesin gol yang musim lalu berseragam Persib, Ezra Walian.

Sosok kapten Persik itu sudah mengoleksi lima gol dan enam assist. Kehadirannya di lini depan tim, menjadi momok menakutkan bagi klub lain.

Karena itu, bukan hal yang mustahil, Ezra bisa merepotkan mantan klub yang dibelanya tiga musim itu.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, Ezra Walian adalah penyerang yang tajam dan berbahaya. Bukan hal yang mengejutkan jika kini Ezra adalah tumpuan dari Persik.