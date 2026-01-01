Persib Siap Hadapi Ratchaburi FC di ACL 2, Pengalaman Pramusim Jadi Modal

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung akan menghadapi wakil Thailand, Ratchaburi FC dalam babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2).

Pertandingan ini berdasarkan hasil drawing AFC yang digelar di Malaysia pada Selasa (30/12/2025).

Pelatih Persib Bojan Hodak merespons baik calon lawan yang bakal dihadapi timnya. Keinginannya pun terkabul, sebab dia keberatan apabila anak asuhnya mendapatkan lawan yang jaraknya terlalu jauh, seperti Pohang Steelers di Korea Selatan.

Ratchaburi FC pun bukan klub yang asing buat Marc Klok cs. Pada persiapan pramusim Indonesia Super League 2025/26, Persib pernah menjalani uji coba dengan klub berjuluk The Dragons.

Karena pengalaman itu, Persib sudah mengantongi kekuatan calon lawannya itu.

Adapun pertandingan melawan Ractchaburi FC akan digelar dengan sistem home-away. Persib lebih dulu tandang pada Rabu (11/2/2026), seminggu kemudia pasukan biru akan main di kandang.

"Lihat, kami bermain melawan Ratchaburi di pramusim. Kami bermain imbang 2-2 di sana. Ini memang laga uji coba, tapi saya lihat ini adalah tim yang bisa kami hadapi, tim yang bisa kami tantang," kata Hodak di Bandung, Kamis (1/1/2026).



Juru taktik asal Kroasia itu optimistis, anak asuhnya bisa menang melawan Ratchaburi, berbekal pengalamannya saat uji coba.

Selain itu, kehadiran suporter di stadion saat laga kandang pada Rabu (18/2), menambah optimisme pelatih berkepala plontos itu.