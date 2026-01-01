Tantang Ratchaburi FC, Faktor Jarak Jadi Keuntungan Persib

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung kembali bersiap melanjutkan langkahnya di panggung asia. Hasil undian babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) mempertemukan Maung Bandung dengan wakil Thailand Ratchaburi FC.

Duel ini menambah catatan pertemuan Persib dengan klub Thailand setelah sebelumnya menghadapi Bangkok United di fase grup.

Drawing resmi dilakukan oleh AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Selasa (30/12/2025), dan dihadiri langsung oleh Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan, bersama perwakilan 31 klub peserta lainnya.

Hasil undian ini menempatkan Persib sebagai juara Grup G yang akan lebih dulu melakoni laga tandang sebelum menjamu Ratchaburi pada leg kedua.

Sesuai jadwal, Persib akan bertandang ke Stadion Ratchaburi FC di Na Muang pada 11 Februari 2026. Sepekan berselang, giliran Bandung menjadi tuan rumah dalam laga penentuan yang akan menjadi momentum penting di perjalanan Persib di kompetisi Asia musim ini.

Menanggapi hasil drawing, Adhitia menegaskan kesiapan Persib untuk menghadapi siapa pun di fase gugur.

Menurutnya, tidak ada lawan mudah di babak 16 Besar karena seluruh tim yang lolos telah membuktikan kualitasnya di fase grup.

"Yang patut kita syukuri dari hasil undian ini adalah faktor jarak. Perjalanan ke Thailand relatif lebih bersahabat dibandingkan harus ke Korea Selatan, misalnya. Apalagi di bulan Februari nanti, Persib juga memiliki agenda padat di Super League, dengan empat pertandingan, termasuk laga tandang ke kandang Borneo FC yang berada di antara dua laga ACL Two," kata Adhitia dalam keterangannya, dikutip Kamis (1/1/2026).