Drawing 16 Besar ACL 2: Persib Bandung Melawan Ratchaburi FC

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Drawing atau pengundian playoff babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2 tuntas digelar.

Hasilnya, Persib Bandung akan menghadapi wakil Thailand, Ratchaburi FC.

Adapun drawing babak 16 besar ACL 2 digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Selasa (30/12/2025) pukul 14.00 WIB.

Nantinya, pertandingan playoff akan digelar dengan sistem kandang - tandang pada 11 - 12 Februari 2026 dan 18 - 19 Februari 2026.

AFC Deputy General Secretary Shin Man Gil memimpin drawing playoff babak 16 besar ACL 2. Sementara Atep, eks Persib Bandung kebagian tugas untuk mengocok undian.

Atep memulai proses drawing dengan mengambil satu per satu bola undian di pot 2 zona barat, dilanjut bola pada pot 1.

Di zona barat ini, raksasa Arab Saudi, Al Nassr bertemu wakil Turkmenistan FC Arkadaq.

Hal serupa juga dilakukan saat melakukan drawing untuk zona timur.