Dedie Rachim Kukuhkan Kontingen Kota Bogor untuk Porprov XV Jabar 2026, Targetkan 100 Emas

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, secara resmi mengukuhkan Kontingen Kota Bogor yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat (Jabar) 2026.

Pengukuhan berlangsung di Plaza Balai Kota Bogor, Selasa (30/12/2025).

Pengukuhan ditandai dengan penyerahan bendera Kontingen Kota Bogor kepada Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, selaku Ketua Kontingen, serta kepada Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bogor, Dedy Sumarna.

Dalam sambutannya, Dedie Rachim menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh pihak yang telah mempersiapkan kontingen Kota Bogor untuk menghadapi Porprov XV Jabar 2026.

Ajang olahraga tingkat provinsi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 3 hingga 19 November 2026, dengan Kota Bogor sebagai salah satu tuan rumah.

Kontingen Kota Bogor yang dikukuhkan terdiri atas 597 atlet, 153 pelatih, dan 100 pengurus kontingen.

Secara keseluruhan, sebanyak 850 orang akan mewakili Kota Bogor pada 55 cabang olahraga yang dipertandingkan.

“Ini bukan sekadar angka, melainkan bukti keseriusan Kota Bogor dalam membangun prestasi olahraga dan menyiapkan generasi juara,” ujar Dedie Rachim.