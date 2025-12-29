2 Pemain Asing Persib Ramaikan Pembukaan Persib Store di Garut

jabar.jpnn.com, GARUT - Persib Bandung terus berupaya memperluas jangkauan ritel resminya di Jawa Barat.

Setelah Sukabumi, Cianjur, dan Tasikmalaya, klub kebanggaan Bobotoh itu kini membuka mitra Persib store ke empat di Garut.

Berlokasi di Jalan Terusan Pembangunan, Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, ribuan Bobotoh antusias menyambut grand opening Persib Store pada Minggu (28/12/2025).

Menariknya, dalam pembukaan ini dimeriahkan dua pemain asing, Julio Cesar dan Patricio Matricardi.

Kedua legiun asing itu tampak menikmati kebersamaan dengan Bobotoh yang sudah lama menantinya. Bukan di stadion, mereka kini ada di tengah-tengah ratusan Bobotoh dengan jarak yang dekat.

Bagi Patricio Matricardi ini adalah pengalaman pertamanya menghadiri grand opening Persib store. Dia takjub dan tak menyangka akan ada banyak Bobotoh di sini.

Dia pun menyambut baik, pembukaan mitra Persib store di Garut karena bisa membuat klub berkembang.

"Saya senang berada di sini, ini bagus untuk klub, karena bisa melakukan ekspansi dari klub untuk terus berkembang. Ini sangat bagus karena orang-orang bisa datang ke sini untuk membantu klub dengan membeli t-shirt atau merchandise," kata Matricardi, dikutip Senin (29/12).