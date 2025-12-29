Atlet Menembak Depok Sabet 8 Medali di Kejurda dan Jabar Open 2025

jabar.jpnn.com, DEPOK - Menjelang akhir tahun 2025, prestasi membanggakan kembali ditorehkan Kota Depok di bidang olahraga.

Atlet cabang olahraga menembak binaan Perbakin Kota Depok tampil gemilang dengan meraih total delapan medali pada ajang Kejuaraan Daerah (Kejurda) Jawa Barat (Jabar) dan Jawa Barat Open 2025.

Kejuaraan bergengsi tingkat provinsi tersebut, berlangsung di Lapangan Tembak Kostrad, Kota Depok, pada 19 hingga 21 Desember 2025.

Dalam ajang ini, para atlet menembak Depok berhasil mengoleksi tiga medali emas, empat perak dan satu perunggu, sekaligus mengharumkan nama daerah di kancah olahraga Jawa Barat.

Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Depok, Herry Suprianto, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas capaian gemilang tersebut.

Dirinya menilai, keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja keras para atlet, peran pelatih, serta dukungan pengurus Perbakin Kota Depok yang terus konsisten melakukan pembinaan.

“Prestasi ini membuktikan bahwa pembinaan olahraga menembak di Kota Depok berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Ini menjadi modal penting untuk menghadapi kejuaraan-kejuaraan yang lebih tinggi ke depan,” ucapnya.

Dia berharap, raihan medali ini dapat menjadi motivasi bagi para atlet untuk terus meningkatkan kemampuan, menjaga konsistensi latihan, serta membangun mental juara, khususnya dalam persiapan menghadapi agenda besar olahraga daerah seperti PORPROV 2026.