KONI Depok Apresiasi Atlet dan Pelatih Fisik Timnas Futsal Peraih Emas SEA Games 2025

Minggu, 28 Desember 2025 – 20:00 WIB
M. Rizky Xavier (kedua dari kiri) dan Ute (kedua dari kanan) saat berkunjung ke Kantor KONI Kota Depok. Foto : Dokumen KONI

jabar.jpnn.com, DEPOK - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Depok memberikan apresiasi kepada atlet futsal dan pelatih fisik asal Kota Depok yang berhasil mengantarkan Tim Nasional (Timnas) Futsal Indonesia meraih medali emas pada ajang SEA Games 2025.

Apresiasi tersebut diberikan kepada M. Rizky Xavier, atlet futsal Timnas Indonesia asal Kota Depok, serta Ilham yang akrab disapa Ute, selaku pelatih fisik Timnas Futsal Indonesia.

Keduanya dinilai memiliki peran penting dalam keberhasilan Tim Merah Putih menjadi juara pada ajang multievent olahraga terbesar di Asia Tenggara tersebut.

Ketua Umum KONI Kota Depok, Herry Suprianto, menyampaikan rasa bangga atas prestasi putra daerah yang mampu bersaing dan meraih hasil terbaik di level internasional.

“SEA Games merupakan ajang terbesar di Asia Tenggara yang diikuti sekitar 10 negara. Mereka mampu menjadi yang terbaik, dan itu merupakan prestasi yang sangat luar biasa,” ujar Herry.

Ia menegaskan bahwa pencapaian tersebut tidak diraih secara instan, melainkan melalui proses panjang, pembinaan berjenjang, serta komitmen tinggi dalam menjalani latihan.

“Prestasi ini tidak datang secara tiba-tiba. Semua melalui proses panjang. Untuk menjadi yang terbaik memang dibutuhkan waktu, karena olahraga adalah investasi jangka panjang,” tuturnya.

Sementara itu, M. Rizky Xavier menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KONI Kota Depok atas dukungan yang diberikan kepada atlet dan ofisial.

