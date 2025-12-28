JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Persib Geser Borneo FC dari Puncak Klasemen Seusai Kalahkan PSM Makassar

Persib Geser Borneo FC dari Puncak Klasemen Seusai Kalahkan PSM Makassar

Minggu, 28 Desember 2025 – 07:00 WIB
Persib Geser Borneo FC dari Puncak Klasemen Seusai Kalahkan PSM Makassar - JPNN.com Jabar
Striker Persib Andrew Jung melakukan selebrasi seusai mencetak gol kemenangan di laga kontra PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (27/12/2025) malam. Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung berhasil naik ke puncak klasemen BRI Super League seusai mengalahkan PSM Makassar dengan skor 1 - 0.

Gol tunggal Andrew Jung menit 26 mengantarkan kemenangan Persib di laga tunda pekan ke-8 itu.

Babak pertama:

Baca Juga:

Persib Bandung langsung mengambil inisiatif serangan sejak wasit meniup peluit tanda dimulainya laga melawan PSM Makassar.

Tekanan cepat membuahkan peluang emas pada menit ke-3.

Berawal dari Uilliam Barros yang sukses mencuri bola dari penguasaan pemain PSM, winger Persib itu menusuk dari sisi kanan sebelum mengirim umpan ke depan gawang.

Baca Juga:

Sayangnya, bola gagal disambut dengan sempurna oleh Andrew Jung yang sudah berdiri bebas.

Maung Bandung kembali mengancam pada menit ke-9 lewat situasi bola mati.

Persib Bandung menggeser posisi Borneo FC dari puncak klasemen sementara BRI Super League, seusai mengalahkan PSM Makassar dengan skor 1-0
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib persib menang puncak klasemen persib vs psm bri super league andrew jung

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU