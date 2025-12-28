Persib Geser Borneo FC dari Puncak Klasemen Seusai Kalahkan PSM Makassar
jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung berhasil naik ke puncak klasemen BRI Super League seusai mengalahkan PSM Makassar dengan skor 1 - 0.
Gol tunggal Andrew Jung menit 26 mengantarkan kemenangan Persib di laga tunda pekan ke-8 itu.
Babak pertama:
Persib Bandung langsung mengambil inisiatif serangan sejak wasit meniup peluit tanda dimulainya laga melawan PSM Makassar.
Tekanan cepat membuahkan peluang emas pada menit ke-3.
Berawal dari Uilliam Barros yang sukses mencuri bola dari penguasaan pemain PSM, winger Persib itu menusuk dari sisi kanan sebelum mengirim umpan ke depan gawang.
Sayangnya, bola gagal disambut dengan sempurna oleh Andrew Jung yang sudah berdiri bebas.
Maung Bandung kembali mengancam pada menit ke-9 lewat situasi bola mati.
