Federico Barba Ingatkan Rekannya di Persib Soal Karakter Main Keras PSM Makassar

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bek Persib Federico Barba mengingatkan bahaya permainan keras PSM Makassar di laga tunda pekan ke-8 BRI Super League 2025/26.

Duel ini akan berjalan menarik, sebab kedua tim sama-sama mengincar kemenangan.

Persib ingin menggeser posisi Borneo FC di puncak klasemen, sementara PSM memperbaiki posisi.

Barba mengatakan, PSM terkenal dengan permainan keras. Akan ada banyak duel dan lemparan ke dalam.

"Kami menduga besok akan menjadi pertandingan yang fisikal, pelatih sudah menunjukkan bagaimana mereka bermain," kata Barba, dikutip Sabtu (27/12/2025).

"Saya rasa ini tidak akan mudah karena akan ada banyak lemparan ke dalam jarak jauh, akan ada banyak duel dan mereka adalah tim yang bagus," lanjutnya.

Meski begitu, pemegang ban kapten Persib itu mengingatkan agar teman-temannya tetap fokus. Jangan terpaku dengan kekuatan tim lawan.

"Tapi kami sudah bersiap. Saya juga menilai bahwa kini lebih penting bagi kami untuk lebih memikirkan diri sendiri. Pelatih sudah mengatakan, kami harus melanjutkan cara bermain tim sendiri," tegasnya. (mcr27/jpnn)