PSM Makassar Mengusung Misi 3 Poin di Markas Persib, Tomas Trucha: Kami Bisa Meraih Hasil Baik

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PSM Makassar bakal menantang Persib Bandung pada pertandingan tunda pekan ke-8 BRI Super League. Laga ini digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Sabtu (27/12/2025) malam.

Pelatih PSM Tomas Trucha menaruh atensi lebih pada menit-menit akhir gol yang kerap tercipta dari kubu Persib.

Menurutnya, Persib adalah tim yang solid. Mereka sudah bersama di bawah asuhan Bojan Hodak selama tiga musim. Hal ini berbeda dengan PSM, yang baru saja mengganti palatih kepalanya.

"Persib sudah memiliki pelatih yang sama hampir tiga tahun, bahkan mungkin lebih. Tim ini sudah bersama dalam waktu yang lama, tidak banyak perubahan. Mereka adalah tim yang tahu apa yang harus dimainkan dan bagaimana cara bermain," kata Tomas dalam konferensi pers pralaga.

Juru taktik asal Ceko menilai, Persib sering mencetak gol di 15 - 20 menit terakhir. Hal ini lah yang jadi atensi Tomas kepada anak asuhnya.

"Mereka bermain hingga menit akhir. Secara statistik, mereka mencetak banyak gol pada 15-20 menit terakhir. Karena itu kami harus (waspada) selama 90 menit," tuturnya.

Tuan rumah juga punya pertahanan yang kokoh, pemain berkualitas yang dipastikan bisa merepotkan PSM. Namun, ia optimistis timnya bisa meraih kemenangan dan meraih tiga poin di kandang Persib.

"Mereka adalah tim yang seimbang antara bertahan dan menyerang, dengan banyak pemain berpengalaman dan berkualitas. Namun kami tahu bagaimana mereka bermain dan kami tahu apa yang ingin kami mainkan. Saya percaya kami bisa meraih hasil yang baik," ucap dia. (mcr27/jpnn)