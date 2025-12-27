Kabar Buruk Menjelang Laga Persib vs PSM, Ini Soal Kondisi Pemain

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung akan menghadapi PSM Makassar tanpa kekuatan penuh.

Dua pilar utama, Frans Putros dan Ramon Tanque berpotensi absen pada pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (27/12/2025) malam.

Frans Putros absen karena sanksi kartu merah yang diterimanya di laga kontra Arema FC. Sementara, Ramon Tanque mengalami cedera ringan.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, terhitung ada tiga orang yang absen dalam laga tunda pekan ke-8 ini. Selain pemain, ada juga pelatih kiper Mario Jozic yang kemungkinan tak mendampingi, karena pulang ke negaranya.

"Pelatih kiper, dia pulang ke Kroasia untuk melakukan medical check-up dan untuk mengurus keperluan pribadi. Dia akan segera kembali dalam beberapa hari," kata Hodak dalam konferensi pers pralaga.

Juru taktik asal Kroasia itu juga menyampaikan kabar kurang sedap. Penyerang asing Ramon Tanque diprediksi absen, karena cedera ringan.

Penyerang yang sudah mengoleksi tiga gol di Liga Indonesia itu, masih akan dipantau. Dalam sesi official training pagi tadi, Ramon ditangani secara khusus oleh fisioterapis Geraldo Santos.

"Untuk Ramon, dia merasakan sedikit nyeri dari laga yang sebelumnya. Jadi karena itu, dia melakukan pemulihan bersama fisioterapis, mendapat penanganan dari Geraldo," tuturnya.