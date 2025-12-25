Persib Harus Menjalani Laga 'Boxing Day' Versi Liga Indonesia, Thom Haye Bereaksi Keras

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung masih harus menjalani satu pertandingan di penghujung tahun 2025.

PSM Makassar adalah lawan yang akan dihadapi Persib pada laga tunda pekan ke-8 BRI Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Sabtu (27/12/2025).

Pertandingan ini layaknya Boxing Day di Liga Inggris, sebab Persib masih harus bertanding, di mana klub Indonesia libur untuk merayakan Natal dan Tahun Baru (Nataru ) 2026.

Gelandang Persib Thom Haye punya pandangan tersendiri soal laga di penghujung tahun ini.

Bagi Haye, masih ada pertandingan di jeda akhir tahun adalah sebuah kegilaan. Kompetisi Liga Indonesia, menurutnya, tak bisa disamakan dengan Eropa.

"Saya bisa katakan, bagi saya ini sangat gila dengan menempatkan jadwal pertandingan di tanggal 27 (Desember). Saya rasa semua tahu mengenai periode ini, jadi bagi kami untuk bermain di periode ini, menurut saya ini gila," kata Haye di Bandung, Kamis (25/12).

Haye menuturkan, jadwal pertandingan di penghujung tahun membuat kondisi tim tidak ideal, khususnya untuk kebugaran pemain.

Libur akhir tahun yang seharusnya jadi momen rehat para pemain, justru masih harus dipakai bertanding. Waktu bersama keluarga pun terpaksa tersita, sebab pemain masih harus berlatih dan memikirkan pertandingan berikutnya.