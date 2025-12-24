Bos Persib Bicara Rencana Tim Datangkan Pemain Mahal

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung dikabarkan bakal memboyong sejumlah pemain baru untuk putaran kedua musim 2025/26.

Hal ini bukan sekadar rumor, sebab Persib baru saja mendepak salah satu pemain asingnya, Wiliam Marcilio.

Hengkangnya Wiliam membuat kuota pemain asing berkurang. Beberapa nama yang merupakan pemain Timnas Indonesia juga disebut telah sepakat untuk bergabung dengan Maung Bandung meski masih sebatas rumor.

Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar buka suara soal rumor pemain baru yang sedang jadi perbincangan hangat di kalangan Bobotoh.

Namun, Umuh enggan membocorkan siapa pemain yang akan bergabung di putaran dua nanti, termasuk sosok pengganti Wiliam Marcilio.

"Belum (bisa dibocorkan), tapi ada (penggantinya)," kata Umuh, Rabu (24/12/2025).

Kata Umuh, Persib akan menggelontorkan dana yang cukup besar untuk mendatangkan pemain baru saat jeda jendela transfer dibuka. Apalagi, Persib akan bertarung di babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2).

"Ya otomatis, pasti seperti itu. Pak Glenn mungkin tidak akan itug-itung karena akan mengangkat bukan namanya Persib tapi mengangkat nama Indonesia Merah Putih," ucap dia.