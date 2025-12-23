Federico Barba Buka Suara soal Rumor Pindah ke Serie B Italia

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pesepak bola asal Italia, Federico Barba, diterpa isu hengkang dari klub Persib Bandung.

Rumor tersebut pertama kali disiarkan oleh salah satu media olahraga di Italia yang mengabarkan jika bek Persib itu berpotensi hengkang ke klub Serie B, Pescara.

Kabar itu sontak menjadi perbincangan hangat para Bobotoh--julukan suporter Persib--di media sosial.

Banyak yang menyayangkan apabila rumor tersebut benar adanya, sebab Barba kini sudah jadi idola baru bagi klub berjuluk Maung Bandung itu.

Federico Barba, pemain berusia 32 tahun itu jadi andalan lini belakang Persib. Ia sudah mencatatkan 1.089 menit bermain dengan koleksi tiga gol.

Ia hanya absen dua kali, saat melawan Dewa United dan Selangor FC di fase grup G AFC Champios League Two (ACL 2).

Barba pun memberikan jawaban abu-abu atas rumor kepindahannya.

Katanya, dia belum menentukan pilihan karena jendela transfer paruh musim masih belum dibuka.