Depok Siap Gelar Porprov Jabar 2026, Perbaikan Venue Ditargetkan Rampung Akhir Tahun

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri, memastikan kesiapan venue untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat (Jabar) 2026 terus dimatangkan.

Evaluasi terbaru disampaikan Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Jawa Barat terkait kesiapan venue pertandingan.

“Tadi beliau sampaikan secara fisik bangunannya sudah sangat siap, kokoh, bagus, hanya saja memang harus dipercantik,” ucapnya.

Dirinya menyebutkan sejumlah penyempurnaan yang perlu dilakukan, seperti pengecatan dan perapian bagian-bagian bangunan agar tidak terlihat kusam.

Selain itu, perbaikan teknis lain juga menjadi perhatian.

“Mungkin cat dan yang lainnya yang harus dirapikan. Termasuk kalau ada kebocoran di satu titik, dua titik, semaksimal mungkin kita upayakan biar pada akhirnya nanti sudah benar-benar sangat siap,” tuturnya.

Supian Suri menambahkan, secara umum persiapan venue sudah berjalan dengan baik dan saat ini tinggal tahap penyempurnaan.

“Insyallah kalau persiapan secara umum sih sudah, hanya saja perlu penyempurnaan lah untuk jadi tuan rumah nanti,” jelasnya.