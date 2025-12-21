Persib Bandung Terlalu Tangguh, Bhayangkara FC Pulang dari GBLA Tanpa Gol

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Bhayangkara FC harus mengakui keunggulan Persib Bandung seusai kalah dengan skor 0 - 2 pada pertandingan pekan ke-15 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

The Guardians--julukan Bhayangkara FC--tak bisa mencetak satu pun gol. Tak banyak peluang juga yang tercipta dari sisi tim tamu. Mereka kesulitan membongkar pertahanan Persib yang malam ini kokoh.

Pelatih Bhayangkara FC Paul Munster tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dia kecewa karena hasil buruk harus diterimanya dalam laga tandang ini.

Munster paham bagaimana sulitnya tim mengalahkan Persib Bandung, jawara Liga 1 beruntun.

"Ya jelas kami kalah, kami kecewa, tapi kami juga perlu mengakui kualitas dari Persib Bandung. Pertandingan yang sulit, kami tahu ini akan sulit. Mereka tim yang lebih baik, itu jelas," kata Munster dalam konferensi pers pascalaga, Minggu (21/12/2025) malam.

Menurutnya, Bhayangkara kesulit membuat peluang. Jikalau ada, pemain tak bisa mengeksekusinya menjadi gol.

"Kami berjuang sampai akhir, kami terus berusaha. Kami memiliki beberapa peluang kecil, beberapa peluang, tetap kami tidak mengeksekusinya," tuturnya.

Juru taktik asal Irlandia itu mengakui, ada perbedaan kualitas pemainnya dengan Persib. Maung Bandung dihuni dengan penggawa berkualitas dengan nilai jual yang tinggi.