Persib vs Bhayangkara FC: Ramon Tanque Gacor, The Guardians Merana

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung berhasil membalas kekalahan di laga sebelumnya, dengan mengalahkan Bhayangkara FC 2- 0.

Pada laga yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) itu, Ramon Tanque jadi pahlawannya.

Ia membuat brace dan menambah koleksi golnya menjadi tiga di kompetisi Liga 1.

Babak Pertama

Berstatus tim tuan rumah, Persib tampil menyerang sejak menit pertama. Permainan dengan tempo cepat ditawarkan Persib yang berusaha mencetak gol lebih dulu.

Peluang baru tercipta delapan menit setelah wasit meniup peluit panjang dimulainya pertandingan.

Eliano Reijnders mengirim umpan dari sisi kanan yang disambut Berguinho.

Namun sayang, bola yang sudah di depan gawang Bhayangkara, berhasil ditepis kiper Aqil Savik.