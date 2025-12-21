JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Persib vs Bhayangkara FC: Ramon Tanque Gacor, The Guardians Merana

Persib vs Bhayangkara FC: Ramon Tanque Gacor, The Guardians Merana

Minggu, 21 Desember 2025 – 22:00 WIB
Persib vs Bhayangkara FC: Ramon Tanque Gacor, The Guardians Merana - JPNN.com Jabar
Suasana pertandingan antara Persib Bandung vs Bhayangkara FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (21/12/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung berhasil membalas kekalahan di laga sebelumnya, dengan mengalahkan Bhayangkara FC 2- 0. 

Pada laga yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) itu, Ramon Tanque jadi pahlawannya. 

Ia membuat brace dan menambah koleksi golnya menjadi tiga di kompetisi Liga 1.

Baca Juga:

Babak Pertama

Berstatus tim tuan rumah, Persib tampil menyerang sejak menit pertama. Permainan dengan tempo cepat ditawarkan Persib yang berusaha mencetak gol lebih dulu.

Peluang baru tercipta delapan menit setelah wasit meniup peluit panjang dimulainya pertandingan. 

Baca Juga:

Eliano Reijnders mengirim umpan dari sisi kanan yang disambut Berguinho. 

Namun sayang, bola yang sudah di depan gawang Bhayangkara, berhasil ditepis kiper Aqil Savik.

Striker asing Ramon Tanque malam ini jadi man of the match kemenangan Persib atas Bhayangkara FC.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib persib vs bhayangkara fc striker asing ramon tanque bri super league man of the match

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU