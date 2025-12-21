Persib vs Bhayangkara FC: Tanpa Marc Klok, Barba Ambil Alih Tugas Kapten

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung menghadapi Bhayangkara FC pada pertandingan pekan ke-15 BRI Super League 2025/26.

Pada pertandingan malam ini, Marc Klok tak masuk dalam daftar susunan pemain.

Pelatih Bojan Hodak menugaskan Federico Barba sebagai kapten di tengah lapang.

Hodak juga kembali memberi kesempatan kepada Alfeandra Dewangga sebagai starter dalam duel malam ini. Posisi penjaga gawang tetap dipercayakan kepada Teja Paku Alam, dan lini belakang selain Barba juga dibantu Patricio Matricardi.

Kakang Rudianto dan Dewanggga akan bertugas dari sisi sayap kanan dan kiri, sementara lini tengah ada sosok 'The Professor' Thom Haye dan Eliano Reijnders.

Lini depan, Hodak kembali menempatkan empat legiun asing, Luciano Guaycochea, Uilliam Barros, Berguinho, dan Ramon Tanque. (mcr27/jpnn)

Starting Line-up Persib Bandung vs Bhayangkara FC:

Persib