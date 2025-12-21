JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Persib vs Bhayangkara FC: Tanpa Marc Klok, Barba Ambil Alih Tugas Kapten

Persib vs Bhayangkara FC: Tanpa Marc Klok, Barba Ambil Alih Tugas Kapten

Minggu, 21 Desember 2025 – 19:00 WIB
Persib vs Bhayangkara FC: Tanpa Marc Klok, Barba Ambil Alih Tugas Kapten - JPNN.com Jabar
Skuad Persib Bandung menjalani pemanasan menjelang laga melawan Bhayangkara FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (21/12/2025) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung menghadapi Bhayangkara FC pada pertandingan pekan ke-15 BRI Super League 2025/26.

Pada pertandingan malam ini, Marc Klok tak masuk dalam daftar susunan pemain.

Pelatih Bojan Hodak menugaskan Federico Barba sebagai kapten di tengah lapang.

Baca Juga:

Hodak juga kembali memberi kesempatan kepada Alfeandra Dewangga sebagai starter dalam duel malam ini. Posisi penjaga gawang tetap dipercayakan kepada Teja Paku Alam, dan lini belakang selain Barba juga dibantu Patricio Matricardi.

Kakang Rudianto dan Dewanggga akan bertugas dari sisi sayap kanan dan kiri, sementara lini tengah ada sosok 'The Professor' Thom Haye dan Eliano Reijnders.

Lini depan, Hodak kembali menempatkan empat legiun asing, Luciano Guaycochea, Uilliam Barros, Berguinho, dan Ramon Tanque. (mcr27/jpnn)

Baca Juga:

Starting Line-up Persib Bandung vs Bhayangkara FC:

Persib

Ban kapten Persib Bandung saat menghadapi Bhayangkara FC ditugaskan kepada Federico Barba. Alfeandra Dewangga kembali mendapatkan kepercayaan.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib stadion gbla marc klok persib vs bhayangkara fc kapten persib bri super league federico barba starting line up ban kapten

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU