Bhayangkara FC Tak Peduli Hasil Minor Persib, Paul Munster: Mereka Tetap Tim Terbaik di Indonesia

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Bhayangkara FC datang ke markas Persib Bandung dengan kepercayaan diri yang tinggi.

Tak peduli dengan kegagalan yang diraih Persib saat melawan Malut United, Bhayangkara pantang meremehkan tuan rumah.

Hasil positif yang diraih The Guardians (julukan Bhayangkara FC) dalam lima laga terakhir, menjadi modal penting bagi skuad asuhan Paul Munster itu.

"Ini pertandingan yang penting bagi kami. Memang setiap pertandingan itu penting, tapi kami semua tahu bahwa Persib adalah tim yang sangat bagus, menjadi juara liga dalam beberapa tahun ini," kata Munster, dikutip Minggu (21/12/2025).

Tuan rumah baru saja menelan kekalahan atas lawannya, Malut United, dengan skor 2 - 0. Munster mengaku tak akan terkecoh dengan hasil minor yang diraih tim berjuluk Maung Bandung itu.

Menurut Munster, kekalahan Persib tak akan mengendorkan daya juang Julio Cesar cs. Timnya tetap tak boleh meremehkan Persib yang merupakan peraih juara Liga 1 berturut-turut.

"Ini laga besar kami dan kami harus fokus sepenuhnya untuk pertandingan besok (hari ini) malam," ucap dia.

"Saya tidak peduli dengan hasil Persib melawan Malut. Ini pertandingan yang berbeda, ini Persib yang akan bermain di kandang dan itu akan sepenuhnya berbeda," tegasnya.