156 Peserta Unjuk Gigi di Kejurnas Indoor Skydiving Dankorbrimob Cup II

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Indoor Skydiving Dankorbrimob Cup II 2025 resmi digelar pada 18–21 Desember 2025 di Gedung Soemardi Wind Tunnel Korps Brimob Polri, Cikeas Udik, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kejuaraan ini diikuti oleh 156 peserta yang tergabung dalam 63 tim, serta mempertandingkan 10 kategori nomor perlombaan.

Penilaian dilakukan oleh 17 orang juri, termasuk dua juri internasional, guna menjamin objektivitas dan standar penilaian bertaraf internasional.

Ajang ini menjadi wadah pembinaan dan pengembangan minat serta bakat atlet indoor skydiving dan para pencinta olahraga dirgantara di Indonesia.

Selain peserta dari berbagai daerah di Tanah Air, kejuaraan ini juga diikuti oleh atlet dari Malaysia dan Thailand, yang turut menambah atmosfer persaingan dan memperkuat kerja sama olahraga di tingkat regional.

Dalam sambutannya, Dankorbrimob Polri Komjen Pol. Ramdani Hidayat menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet, pelatih, dan panitia yang telah berkontribusi menyukseskan penyelenggaraan Kejurnas ini.

Ia juga memberikan motivasi kepada para peserta agar terus berlatih dan tidak mudah menyerah dalam meraih prestasi.

“Selamat kepada para juara. Tetap semangat dalam berlatih. Jangan takut jatuh dan jangan takut kalah, karena tidak ada kesuksesan tanpa berlatih dan berusaha,” ujar Komjen Pol. Ramdani Hidayat.