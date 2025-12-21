Drama Perpisahan Wiliam Marcilio dengan Persib Bandung, Sebut Ada Keputusan Sepihak

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Gelandang serang Wiliam Marcilio akhirnya angkat bicara setelah resmi tak lagi menjadi bagian dari skuad Persib Bandung.

Pemain asal Brasil itu menyampaikan pesan perpisahan sekaligus menyinggung adanya keputusan sepihak di balik drama pendepakannya.

Dalam unggahan di akun media sosial pribadinya, Wiliam menegaskan rasa syukurnya pernah mengenakan jersei Persib.

Ia menyebut membela Persib sebagai sebuah kehormatan besar yang akan selalu ia bawa dalam perjalanan kariernya.

"Hari ini aku tutup bab dengan hati yang penuh rasa syukur. Memakai jersey Persib Bandung adalah suatu kehormatan yang akan saya bawa selamanya," tulis Wiliam sebagaimana dikutip JPNN, Minggu (21/12/2025).

Wiliam mengaku pergi dengan perasaan telah memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim, bahkan ia merasa masih bisa memberi kontribusi lebih besar bagi Persib dan para pendukungnya.

"Saya pergi dengan perasaan bahwa saya memberikan yang terbaik dan dengan kepastian bahwa saya bisa berkontribusi lebih banyak lagi, karena klub ini dan basis penggemar ini selalu pantas mendapatkan yang terbaik," ucapnya.

Ucapan terima kasih juga disampaikan Wiliam kepada seluruh elemen klub, mulai dari rekan setim hingga jajaran staf yang bekerja di balik layar.