Meski Bhayangkara Minim Produktivitas Gol, Persib Bandung Tetap Waspada

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung akan menghadapi Bhayangkara FC dalam pertandingan pekan ke-15 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (21/12/2025) malam.

Dalam pertandingan ini, Persib siap bangkit dari kegagalan meraih tiga poin saat berhadapan dengan Malut United, pekan lalu.

Bhayangkara FC, tim promosi dari Liga 2 itu merupakan klub dengan jumlah produktivitas gol yang minim. Dalam 13 pertandingan yang dilalui, skuad asuhan Paul Munster mencetak 12 gol dan kemasukan sembilan bola.

Melihat tren tersebut, pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, Bhayangkara adalah tim dengan pertahanan yang kokoh. Akan sulit bagi setiap tim bisa mencetak gol.

"Iya, pertandingannya itu 0-0, 1-0, 1-1, tapi saya sudah katakan mereka tim yang rapat dan memainkan sepak bola yang kompak. Mereka bertahan dengan baik dan menyerang mereka mungkin tidak banyak mencetak gol," kata Hodak.



Karena itu, Hodak meminta kepada anak asuhnya untuk mewaspadai pertahanan Bhayangkara, termasuk peluang dari tendangan sudut yang kerap jadi ancaman.

"Saya tetap mewaspadai mereka, seperti dari set piece mereka yang berbahaya. Saya hanya berharap kami bisa mencetak gol dan itu membuka peluang kami," pungkasnya. (mcr27/jpnn)