Pelatih Persib Bicara Peluang Hehanussa Bersaudara Dipinjamkan ke Klub Lain

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Nama 'Hehanussa Bersaudara' atau Rezaldi Hehanussa dan Hamra Hehanussa mendadak jadi perbincangan. Keduanya disebut-sebut berpeluang dipinjamkan ke klub lain demi mendapatkan menit bermain yang lebih banyak.

Isu itu muncul menjelang dibukanya jendela transfer paruh musim pada Januari 2026 mendatang. Nama Rezaldi dan Hamra dikabarkan akan dipinjamkan Persib ke klub lain di Super League.

Menanggapi isu tersebut, pelatih Persib Bojan Hodak tak menampik adanya ketertarikan dari klub lain terhadap dua pemain itu.

Namun, Bojan menegaskan belum ada keputusan final yang diambil manajemen maupun tim pelatih.

"Kami menerima beberapa permintaan, tapi kita akan lihat nanti. Pertama, saya harus berbicara dengan mereka, baru setelah itu kami akan lihat," kata Hodak, Kamis (18/12/2025).

Khusus untuk Rezaldi, Hodak mengingatkan peran penting sang pemain di Persib sebelum mengalami cedera serius. Rezaldi sempat menjadi pilihan utama di sektor kiri pertahanan Maung Bandung selama beberapa musim.

"Karena Rezaldi, bisa dilihat pernah menjadi starting eleven di sini selama beberapa tahun tapi dia mengalami cedera cartilage. Jadi dia tidak bermain di musim lalu," ucap Hodak.

Kini, kondisi Rezaldi disebut sudah kembali pulih. Hal itu membuat Persib belum terburu-buru mengambil langkah meminjamkannya ke klub lain. Hodak mengaku masih ingin berdiskusi langsung dengan pemain yang akrab disapa Bule itu.