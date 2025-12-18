Persib Bandung Mengusung Misi Kebangkitan Saat Melawan Bhayangkara FC

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Skuad Persib Bandung kembali menjalani latihan pascakekalahan yang dialami di markas Malut United.

Julio Cesar cs diberikan waktu beristirahat selama dua hari oleh pelatih Bojan Hodak, untuk memulihkan kondisi.

Waktu istirahat yang singkat, tetapi penting bagi pemain karena mereka menjalani enam pertandingan dalam waktu tiga pekan terakhir.

Sesi latihan kembali digelar pada Rabu (17/12/2025) sore, dan dipimpin langsung oleh pelatih kepala serta staf lainnya.

Para pemain tampak kembali bersemangat ke lapangan, mengingat masih ada laga penting di akhir pekan ini.

Persib Bandung akan menjamu Bhayangkara FC pada pekan-15 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (21/12).

Hodak mengatakan, waktu libur yang diberikan kepada pemain berdampak baik pada kebugaran. Ia melihat dalam sesi latihan, anak asuhnya jauh lebih tajam.

"Bagus sekarang semuanya lebih tajam, semuanya dalam kondisi lebih baik," kata Hodak, dikutip Kamis (18/12).