JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Persib Bandung Mengusung Misi Kebangkitan Saat Melawan Bhayangkara FC

Persib Bandung Mengusung Misi Kebangkitan Saat Melawan Bhayangkara FC

Kamis, 18 Desember 2025 – 11:00 WIB
Persib Bandung Mengusung Misi Kebangkitan Saat Melawan Bhayangkara FC - JPNN.com Jabar
Skuad Persib Bandung dalam sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Skuad Persib Bandung kembali menjalani latihan pascakekalahan yang dialami di markas Malut United.

Julio Cesar cs diberikan waktu beristirahat selama dua hari oleh pelatih Bojan Hodak, untuk memulihkan kondisi.

Waktu istirahat yang singkat, tetapi penting bagi pemain karena mereka menjalani enam pertandingan dalam waktu tiga pekan terakhir.

Baca Juga:

Sesi latihan kembali digelar pada Rabu (17/12/2025) sore, dan dipimpin langsung oleh pelatih kepala serta staf lainnya.

Para pemain tampak kembali bersemangat ke lapangan, mengingat masih ada laga penting di akhir pekan ini.

Persib Bandung akan menjamu Bhayangkara FC pada pekan-15 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (21/12).

Baca Juga:

Hodak mengatakan, waktu libur yang diberikan kepada pemain berdampak baik pada kebugaran. Ia melihat dalam sesi latihan, anak asuhnya jauh lebih tajam.

"Bagus sekarang semuanya lebih tajam, semuanya dalam kondisi lebih baik," kata Hodak, dikutip Kamis (18/12).

Persib Bandung kembali menjalani persiapan pascakekalahan 2 - 0 yang diterimanya di markas Malut United.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib pelatih persib persib vs bhayangkara fc persib kalah bojan hodak persiapan persib bri super league

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU