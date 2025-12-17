Lagi, Persib Dapat Sanksi AFC Total Denda Hingga Rp1 Miliar

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung kembali menerima sanksi denda dari AFC setelah hasil sidang Komite Disiplin dan Etika AFC pada 15 Desember 2025 yang mencatat sejumlah pelanggaran berat dilakukan klub berjuluk Maung Bandung.

Dalam putusan tersebut, Persib dijatuhi total denda USD 30.000 atau Rp 499.050.000 (kurs Rp 16.655).

Denda itu didapat Persib saat bertandang ke markas Selangor FC di babak penyisihan Grup G pada 6 November 2025.

AFC menilai terjadi pelanggaran serius dalam kategori perilaku penonton yang melanggar kode disiplin dan etik.

Dalam fakta yang dijelaskan, terdapat suporter Persib yang masuk dalam area lapangan dan melakukan pelemparan.

"20 penonton yang tergabung dalam tim tergugat memasuki lapangan permainan selama pertandingan. Tiga penonton yang tergabung dalam tim tergugat memasuki lapangan permainan selama pertandingan," tulis AFC dalam situs resminya, dikutip JPNN, Rabu (17/12).

"Penonton yang tergabung dalam tim tergugat melemparkan sekitar delapan benda (misalnya botol air kosong) ke lapangan permainan dan/atau area di sekitar lapangan permainan," lanjut keterangan AFC.

Atas serangkaian pelanggaran ini, AFC menjatuhkan hukuman berupa denda USD 30.000 karena melanggar Pasal 65.1 kode etik dan disiplin AFC.