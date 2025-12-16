JPNN.com

Curhat Thom Haye Soal Kebiasaan Buruk Pemain di Liga Indonesia

Selasa, 16 Desember 2025 – 14:50 WIB
Curhat Thom Haye Soal Kebiasaan Buruk Pemain di Liga Indonesia - JPNN.com Jabar
Gelandang Persib Thom Haye. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gelandang Persib Bandung Thom Haye menyoroti aksi mengulur waktu yang dia rasakan setelah beberapa bulan berkarier di Liga Indonesia.

Haye pun meluapkan kegelisahannya tehadap kualitas kompetisi Super League yang dinilainya masih menyisakan persoalan mendasar.

Sejak merumput di Indonesia dan merasakan atmosfer liga secara langsung.

Ia menilai ada kebiasaan yang kerap menganggu jalannya pertandingan, terutama soal aksi mengulur waktu.

Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya terjadi dalam satu dua pertandingan saja, melainkan menjadi masalah yang berulang di banyak laga sepanjang kompetisi.

"Saya mau mengatakan sesuatu. Ini bukan hanya satu hari ini saja, tapi untuk liga seutuhnya. Sebagai contoh, hari ini bisa anda lihat berapa lama waktu injury time," kata Haye, dikutip Selasa (15/12/2025).

Ia menyoroti banyaknya momen pertandingan yang terhenti seperti di laga Persib vs Malut United, Minggu (14/12) kemarin.

Haye menyebut tim yang berada dalam posisi unggul kerap memanfaatkan situasi dengan cara berbaring di lapangan demi menghabiskan waktu.

Thom Haye menyoroti maraknya aksi mengulur waktu di Liga Indonesia. Gelandang Persib itu menilai hal tersebut merusak kualitas dan ritme permainan.
