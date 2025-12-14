JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga KOOD dan Portina Dorong Ngubek Empang Depok Jadi Olahraga Tradisional Nasional

KOOD dan Portina Dorong Ngubek Empang Depok Jadi Olahraga Tradisional Nasional

Minggu, 14 Desember 2025 – 12:30 WIB
KOOD dan Portina Dorong Ngubek Empang Depok Jadi Olahraga Tradisional Nasional - JPNN.com Jabar
Ngubek empang yang dilakukan di kawasan Rumah Budaya Depok. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Tradisi ngubek empang yang dilakukan masyarakat Kota Depok menjelang Idul Fitri, kini didorong naik kelas untuk dijadikan sebagai olahraga tradisional.

Hal oni dilakukan agar tradisi yang sudah berlangsung ratusan tahun ini tidak tergerus zaman, sehingga Kumpulan Orang Orang Depok (KOOD) bersama Persatuan Olahraga Tradisional Indonesia (Portina) berupaya menjadikannya sebagai olahraga tradisional.

Ketua KOOD, Ahmad Dahlan mengatakan bahwa tradisini ini memang selalu dilakukan masyarakat Betawi Depok menjelang hari raya.

Baca Juga:

“Menjelang Hari Raya Idul Fitri itu masyarakat Betawi-Depok memang selalu mengadakan tradisi ngubek empang, untuk kebutuhan lauk. Kenapa ngubek empang? Karena banyak dulu empang yang tidak bisa dikeringkan, enggak bisa dibedah (menguras air empang), sehingga masyarakat turun untuk mengubek empang,” tuturnya.

Namun, saat ini keberadaan empang sudah semakin berkurang, dan tradisi ini juga sudah jarang dijumpai.

“Ngubek empang saat ini sudah kami jadikan agenda rutin dalam Lebaran Depok, karena jangan sampai tradisi ini hilang,” terangnya.

Baca Juga:

Selain itu, pihaknya juga ingin tradisi ini dijadikan sebagai jenis olahraga tradisional di Kota Depok.

“Kami launching ngubek empang dengan kolam yang lebih kecil, pesertanya pun dibatasi hanya empat orang satu tim dan jumlah ikan dibatasi,” jelasnya

KOOD dan Pornita Depok mendorong tradisi ngubek empang agar bisa dijadikan sebagai olahraga tradisional
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok KOOD ngubek empang portina depok olahraga tradisional Depok hari raya idulfitri

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU