Lawan Malut United, Persib Sudah Paham Karakter Mantan Pemainnya

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Laga big match antara Persib Bandung melawan Malut United bakal tersaji dalam pertandingan tunda pekan ke-12 BRI Super League 2025/26.

Asisten Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan, laga melawan Malut United memiliki nuansa tersendiri karena banyaknya wajah familiar di kubu lawan.

Sejumlah pemain Malut United merupakan mantan penggawa Persib yang sebelumnya turut berkontribusi besar dalam sejarah tim Maung Bandung.

"Saat kami datang ke lapangan, ada beberapa wajah yang kami kenal dekat. Mereka bersama kami di musim lalu dan sekarang bermain di sini," kata Igor dalam konferensi pers pralaga, Sabtu (13/12/2025).

Menurutnya, hubungan emosional tetap terjaga, namun profesionalisme harus diutamakan di atas lapangan.

"Mereka adalah teman kami. Terakhir mereka membantu kami menjadi juara dan juga di tahun sebelumnya. Mereka bagian besar dari sejarah Persib," tuturnya.

Ia menambahkan, pertandingan ini merupakan laga ke-22 Persib musim ini, sehingga kondisi fisik dan kesiapan pemain menjadi perhatian utama tim pelatih.

Meski memiliki waktu persiapan terbatas, Persib tetap fokus menentukan komposisi terbaik untuk laga tersebut.