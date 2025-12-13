Malut United Antusias Menanti Perlawanan Persib Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Malut United akan menghadapi Persib Bandung dalam laga tunda pekan ke-12 BRI Super League 2025/26.

Laga big match ini diprediksi berjalan menarik, pasalnya skuad juara Persib musim lalu hampir sebagian kini berseragam Malut.

Terhitung ada lima pemain inti Persib yang hijrah ke klub berjuluk 'Laskar Kie Raha' itu, yakni David da Silva, Ciro Alves, Tyronne del Pino, Gustavo Franca, dan Dimas Drajad.

Baca Juga: Prediksi 3 Calon Lawan Persib Bandung di Babak Gugur ACL 2

Pelatih Malut United Hendri Susilo mengatakan, seluruh pemain antusias menanti partai tunda ini. Mereka setiap hari berlatih, berharap kemenangan bisa diraih pada laga yang digelar di Stadion Kie Raha, Ternate, pada Minggu (14/12/2025).

"Kami sudah melakukan persiapan lebih dari 10 hari ya. Saya juga lihat pemain-pemain sangat antusias ya menunggu pertandingan tunda melawan Persib ini. Karena mereka juga sangat semangat dalam berlatih untuk menghadapi Persib," kata Hendri dalam konferensi pers pralaga, Sabtu (13/12/2025).

"Semua pemain ada dalam kondisi sehat-sehat semua. Mudah-mudahan pertandingan ini tentunya kami berharap bisa mencuri poin dari Persib di kandang ini," sambungnya.

Ciro Alves cs bisa saja meraih kemenangan jikalau memanfaatkan momentum kelelahan yang sedang dialami tim lawan. Persib Bandung datang ke Ternate dengan kebugaran pemain yang tak stabil.

Pasalnya, mereka baru saja menyelesaikan babak penyisihan grup AFC Champions League Two (ACL 2), beberapa hari lalu. Fokus skuad asuhan Bojan Hodan itu tentunya terbagi.