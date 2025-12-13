Prediksi 3 Calon Lawan Persib Bandung di Babak Gugur ACL 2

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung memastikan tempat di babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26 sebagai juara Grup G.

Sebagai juara grup, Maung Bandung berpeluang menghadapi salah satu tim runner-up dari grup lain di zona Asia Timur.

Berdasarkan hasil fase grup, tiga calon lawan Persib adalah Cong An Ha Noi (Grup E), Ratchaburi FC (Grup F), dan Pohang Steelers (Grup H).

Ketiganya merupakan klub dari negara Vietnam, Thailand dan Korea Selatan.

Di bawah ini rangkuman profil singkat masing-masing klub dan layak menjadi perhatian Maung Bandung:

Cong An Ha Noi (Vietnam)

Cong An Ha Noi tampil sebagai salah satu tim kuat asal Vietnam yang belakangan naik daun di level regional. Klub ibu kota ini dikenal punya skuad yang kompak dan disiplin taktik.

Mereka menjadi runner-up Grup E dengan koleksi 8 poin, hasil dari dua kali menang, dua kali imbang dan dua kali kalah. Di kompetisi domestik, Cong An juga bertengger di urutan kedua V-League 1 dengan 23 poin dari 9 pertandingan.