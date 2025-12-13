JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Prediksi 3 Calon Lawan Persib Bandung di Babak Gugur ACL 2

Prediksi 3 Calon Lawan Persib Bandung di Babak Gugur ACL 2

Sabtu, 13 Desember 2025 – 14:15 WIB
Prediksi 3 Calon Lawan Persib Bandung di Babak Gugur ACL 2 - JPNN.com Jabar
Striker Persib Ramon Tanque. Foto: ileague.id

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung memastikan tempat di babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26 sebagai juara Grup G.

Sebagai juara grup, Maung Bandung berpeluang menghadapi salah satu tim runner-up dari grup lain di zona Asia Timur.

Berdasarkan hasil fase grup, tiga calon lawan Persib adalah Cong An Ha Noi (Grup E), Ratchaburi FC (Grup F), dan Pohang Steelers (Grup H).

Baca Juga:

Ketiganya merupakan klub dari negara Vietnam, Thailand dan Korea Selatan.

Di bawah ini rangkuman profil singkat masing-masing klub dan layak menjadi perhatian Maung Bandung:

Cong An Ha Noi (Vietnam)

Baca Juga:

Cong An Ha Noi tampil sebagai salah satu tim kuat asal Vietnam yang belakangan naik daun di level regional. Klub ibu kota ini dikenal punya skuad yang kompak dan disiplin taktik.

Mereka menjadi runner-up Grup E dengan koleksi 8 poin, hasil dari dua kali menang, dua kali imbang dan dua kali kalah. Di kompetisi domestik, Cong An juga bertengger di urutan kedua V-League 1 dengan 23 poin dari 9 pertandingan.

Ada tiga klub yang diprediksi akan menjadi calon lawan Persib Bandung saat bertarung di babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2).
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib manajemen persib afc champions league 2 ratchaburi fc persib acl 2 16 besar acl 2 cong an ha noi pohang steelers

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU