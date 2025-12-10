Pulang ke Thailand Tanpa Poin, Pelatih Bangkok United Kecewa Kalah dari Persib

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bangkok United harus pulang dari Stadion GBLA, Kota Bandung ke Thailand, dengan tangan hampa.

Mereka dikalahkan Persib Bandung 1 - 0 pada laga terakhir babak penyisihan Grup G AFC Champions League Two (ACL 2) hari ini, Rabu (10/12/2025).

Pelatih Bangkok United Totchawa Sripan mengaku kecewa dengan hasil pertandingan dan permainan yang ditampilkan anak asuhnya. Para pemain tidak tampil maksimal seperti biasanya.

Baca Juga: Persib Bandung Lolos Babak 16 Besar ACL 2 Sebagai Juara Grup G

"Hari ini kami tidak bermain dengan baik. Ini adalah pertandingan yang sebenarnya berfokus pada pengaturan permainan," kata Totchawan dalam konferensi pers pascalaga ACL 2.

Totchawan mengungkapkan, timnya melakukan perubahan susunan pemain, sehingga strategi yang dipakai tidak seperti biasanya. Karena itu, tim tampak kesulitan saat menghadapi Persib.

"Saya memahami bahwa ketika para pemain banyak belajar dan mencoba hal baru, permainan tidak selalu berjalan mulus. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki, semakin besar pula tekanan yang dihadapi. Pada periode seperti ini, dalam urusan mengatur permainan, kami belum bisa berbuat banyak," ujarnya.

Ia pun menjabarkan sejumlah kesalahan yang dilakukan para pemain, sehingga Bangkok United kalah.

"Pertama, kami belum menentukan strategi permainan dengan baik—bagaimana mengatur ritme, bagaimana mengendalikan pertandingan. Kami terlalu sering kehilangan bola, ditambah tekanan dari lini depan lawan sejak awal," ujarnya.