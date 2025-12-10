JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Persib Bandung Lolos Babak 16 Besar ACL 2 Sebagai Juara Grup G

Persib Bandung Lolos Babak 16 Besar ACL 2 Sebagai Juara Grup G

Rabu, 10 Desember 2025 – 23:20 WIB
Persib Bandung Lolos Babak 16 Besar ACL 2 Sebagai Juara Grup G - JPNN.com Jabar
Skuad Persib Bandung melawan Bangkok United dalam pertandingan AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (10/12/2025) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung memastikan satu tiket di babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) seusai mengalahkan Bangkok United FC dengan skor 1 - 0. 

Satu-satunya gol pada laga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) itu dicetak oleh stiker asing Ramon Tanque menit 45.

Babak Pertama

Baca Juga:

Pelatih Bojan Hodak malam ini menurunkan line-up regulernya. 

Tuan rumah tampil menekan sejak menit pertama. Beberapa peluang terjadi, dan hampir membuahkan hasil.

Maung Bandung hampir saja mencetak keunggulan, apabila tendangan Uilliam Barros dari titik putih berhasil masuk ke gawang Bangkok.

Baca Juga:

Berawal dari serangan Thom Haye, bola mengalir kepada Frans Putros di sisi kanan. 

Putros yang masuk ke lini tengah lawan, sudah disambut rekannya Uilliam Baros. Kemelut terjadi di kotak penalti, yang akhirnya pemain Bangkok melakukan pelanggaran.

Persib Bandung berhasil mengalahkan Bangkok United dengan skor 1 - 0 dan memastikan diri lolos ke babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2).
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib stadion gbla persib menang afc champions league 2 acl 2 persib acl 2 persib vs bangkok united

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU