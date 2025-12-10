Persib Bandung Lolos Babak 16 Besar ACL 2 Sebagai Juara Grup G

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung memastikan satu tiket di babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) seusai mengalahkan Bangkok United FC dengan skor 1 - 0.

Satu-satunya gol pada laga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) itu dicetak oleh stiker asing Ramon Tanque menit 45.

Babak Pertama

Pelatih Bojan Hodak malam ini menurunkan line-up regulernya.

Tuan rumah tampil menekan sejak menit pertama. Beberapa peluang terjadi, dan hampir membuahkan hasil.

Maung Bandung hampir saja mencetak keunggulan, apabila tendangan Uilliam Barros dari titik putih berhasil masuk ke gawang Bangkok.

Berawal dari serangan Thom Haye, bola mengalir kepada Frans Putros di sisi kanan.

Putros yang masuk ke lini tengah lawan, sudah disambut rekannya Uilliam Baros. Kemelut terjadi di kotak penalti, yang akhirnya pemain Bangkok melakukan pelanggaran.