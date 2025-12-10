Menghadapi Persib, Bangkok United Tanpa Pratama Arhan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bangkok United memastikan diri lolos ke babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2). Namun, kedatangannya ke markas Persib Bandung tetap dengan tujuan meraih kemenangan.

Laga ini menjadi krusial untuk tuan rumah Persib. Apabila mereka kalah, maka harapan klub asal Bandung itu bisa lolos, sudah gugur.

Pelatih Bangkok United Totchawan Sripan mengatakan, melawan Persib adalah suatu kehormatan. Karena itu dia menganggap serius laga penting ini, meski mereka sudah punya satu tempat di babak gugur.

"Meskipun kami sudah memastikan lolos ke babak gugur, datang menghadapi Persib tetap merupakan pertandingan yang penting dan terhormat bagi kami. Kami datang dengan tekad untuk bermain sebaik mungkin dan meraih kemenangan," kata Totchawan. Rabu (10/12/2025).

"ini adalah pertandingan terakhir di fase grup, dan kami mewakili Thailand. Karena itu, kami ingin menampilkan performa terbaik dan meraih hasil maksimal," lanjutnya.

Menurutnya, setiap laga adalah penting. Ia menginstruksikan anak asuhnya untuk tampil maksimal dan pulang dengan kemenangan.

"Tujuan kami tetap sama di setiap pertandingan, menang. Kami tidak datang hanya untuk bermain-main. Target kami jelas, memenangkan pertandingan. Setia laga harus kami jalani dengan mentalitas untuk meraih kemenangan.

Pratama Arhan Absen