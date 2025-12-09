Bojan Hodak Minta Bobotoh Birukan Stadion GBLA Saat Persib Menjamu Bangkok United

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Puluhan ribu suporter Persib diprediksi bakal memenuhi stadion saat menjamu Bangkok United FC dalam laga AFC Champions League Two (ACL 2).

Pertandingan penentu itu dijadwalkan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Rabu (10/12/2025) malam.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, kehadiran suporter selalu menjadi dukungan berarti untuk para pemain. Yel-yel yang dinyanyikan Bobotoh--julukan suporter Persib--diyakini memberi tekanan untuk tim tamu.

"Saya rasa selalu menyenangkan bermain di stadion yang penuh," kata Hodak dalam konferensi pers pralaga di Stadion GBLA, Selasa (9/12).

Ia pun memberi contoh di laga melawan Borneo FC, yang mana tim tamu mulai kerepotan dan merasa tertekan di babak kedua. Sampai akhirnya, secara tidak langsung, Bobotoh membantu Persib meraih kemenangan.

"Bisa dilihat di pertandingan melawan Borneo, ketika banyak suporter yang berada di belakang kami, bisa dilihat di babak kedua Borneo mulai down dan kami bisa memastikan keunggulan," ujarnya.

Menurut Hodak, suporter di stadion memberikan magis tersendiri bagi klub. Atmosfer kemenangan bisa dirasakan saat puluhan ribu Bobotoh datang memenuhi kursi tribune.

"Saya selalu katakan, setiap stadion dipenuhi suporter, itu memberikan dorongan kepada pemain untuk memperlihatkan hal yang lebih, membuat sesuatu untuk melampaui kemampuan terbaiknya," ungkapnya.