Andrew Jung Targetkan Kemenangan Persib atas Bangkok United

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Penyerang asing milik Persib Bandung, Andrew Jung, siap tempur saat timnya menghadapi Bangkok United FC.

Kemenangan menjadi harga mati untuk skuad asuhan Bojan Hodak itu apabila ingin lolos dari fase grup AFC Champions League Two (ACL 2).

Dalam laga sebelumnya, Jung terpaksa absen karena cedera. Kini dia memastikan cederanya sudah pulih dan siap tampil membantu tim meraih kemenangan.

"Kondisi saya sekarang, oke, tidak ada masalah. Saya merasa bagus dan saya sudah mulai ikut berlatih lagi di dalam bersama tim. Saya merasa bagus," kata Jung di Bandung, Selasa (9/12/2025).

Jung sendiri punya memori indah saat melawan Bangkok United. Pemain asal Prancis itu menjebloskan satu gol di leg pertama ACL 2 dan memastikan kemenangan Persib 2 - 0.

Menurutnya, targetnya untuk laga besok tak muluk-muluk. Dia tidak ingin terobsesi mencetak gol.

Yang terpenting, kata Jung, Persib meraih kemenangan dan bisa lolos ke babak berikutnya di kompetisi ACL 2.

"Target saya adalah untuk menang. Saya tidak peduli (gol), karena jika saya tidak mencetak gol, tapi kami menang, itu yang saya pilih pertama," ujarnya.