Satria Muda Bandung Resmi Boyong Jalen Jones dan Ivy Curry

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Satria Muda Pertamina Bandung terus melakukan sejumlah persiapan demi menyongsong Indonesian Basketball League (IBL) 2026. Salah satunya dengan mendatangkan sejumlah pemain anyar demi memperkuat skuad.

Satria Muda Pertamina Bandung resmi mendatangkan dua pemain asing asal Amerika Serikat, Jalen Jones, serta Jordan 'Ivy' Cury.

Keduanya bukanlah pemain biasa. Jalen Jones, forward berpengalaman yang pernah tampil di kompetisi selevel NBA dan berbagai liga top dunia, serta Jordan Curry, guard muda yang memulai karier profesionalnya musim ini.

Jalen dan Ivy diproyeksikan menjadi penggerak utama dalam misi Satria Muda merebut gelar juara.

Kehadiran dua pemain baru ini diharapkan mampu menambah kedalaman sekaligus menghadirkan dinamika permainan yang lebih agresif di kedua sisi lapangan pada skuad asuhan Djordje Jovicic ini.

Kombinasi kedua pemain asing ini diharapkan dapat memberikan warna baru pada gaya bermain Satria Muda, terutama dalam menghadapi ketatnya kompetisi IBL 2026 yang semakin kompetitif dan penuh kejutan.

Direktur Olahraga Satria Muda Pertamina Bandung, Youbel Sondakh menyambut antusias kehadiran dua pemain asing ini.

"Kehadiran Jalen Jones dan Jordan Ivy-Curry adalah bagian dari strategi kami memperkuat tim musim ini. Jalen membawa pengalaman kelas dunia dan mentalitas kompetitif, sementara Ivy menawarkan energi muda serta kemampuan ofensif yang sangat kami butuhkan.” kata Youbel, dalam keterangannya, Selasa (9/12/2025).