Menjelang Lawan Bangkok United, Persib Dapat Kabar Baik Soal Kondisi Pemain

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung terus melakukan sejumlah persiapan menjelang laga penentu AFC Champions League Two (ACL 2) melawan Bangkok United.

Tak ada jeda istirahat bagi pemain, mengingat laga krusial ini akan berlangsung pada Rabu (10/12/2025), atau 4 hari setelah menghadapi Borneo FC.

Dua hari menjelang laga, tim dokter Persib memastikan dua penggawa yang sebelumnya absen karena cedera, kini sudah pulih. Mereka adalah Andrew Jung dan Teja Paku Alam.

Kedua pemain itu pun tampak sudah berlatih dengan skuad dalam sesi latihan indoor di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Minggu (7/12) sore.

"(Andrew) Jung kemarin sempat cedera di daerah lutut, Alhamdulillah sudah baik. Adam Alis juga sudah oke, dua-duanya sudah baik," kata tim dokter Persib, Wira Prasetya, Senin (8/12).

"Kalau Teja sempat cedera di daerah otot paha, tapi sudah oke. Mungkin berikutnya bisa (bermain)," sambungnya.

Menurutnya, untuk laga lusa mendatang, baru Andrew Jung dan Teja Paku Alam yang kondisinya memungkinkan.

Gelandang asal Jakarta, Adam Alis, masih diragukan penampilannya. Dia diproyeksikan bisa main saat tandang ke markas Malut United.