Pelatih Persib Bojan Hodak Bantah Rumor Hengkangnya Alfeandra Dewangga ke Bali United

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bek Persib Bandung Alfeandra Dewangga dirumorkan hengkang ke Bali United pada bursa transfer pertengahan musim 2025/26. Minimnya menit bermain, membuat Dewangga terpaksa harus mencari jam terbang di luar klub.

Merespons hal ini, Pelatih Persib Bojan Hodak membantah rumor tersebut.

Hodak mengatakan, perlahan Dewangga sudah kembali menemukan performanya. Dia pun memberinya kesempatan dalam beberapa kali pertandingan.

Pada pertandingan Persib vs Madura United, kemarin, Dewangga bahkan bermain 90 menit dan mendapat respons positif dari staf pelatih.

"Itu hanya rumor. Ada banyak rumor," kata Hodak di Bandung, Senin (8/12/2025).

Menurutnya, kesempatan untuk Dewangga bermain sangat terbuka. Ia hanya meminta kepada pemain untuk terus bekerja keras.

Karena itu, dia memastikan eks penggawa PSIS Semarang itu tidak akan pergi seperti yang dirumorkan.

"Dewangga saat ini sudah mulai bermain dan saya tidak melihat ada alasan kenapa dia harus pergi kemana pun," tegasnya.