Alasan Bojan Hodak Pasang Penjaga Gawang 19 Tahun Ketimbang Adam Pryzbek

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Ada strategi yang tak biasa dipakai Pelatih Persib Bojan Hodak saat mengalahkan Borneo FC 3 - 1 pada laga tunda pekan ke-4 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Tugas penjaga gawang diberikan kepada pemain muda Fitrah Maulana. Peran yang biasanya diserahkan kepada Teja Paku Alam, saat itu diambil alih karena pemain keturunan Minang itu mengalami cedera.

Banyak pihak berspekulasi saat Teja cedera, maka ini akan menjadi kesempatan untuk Adam Przybek.

Kiper asing asal Wales itu digadang-gadang bisa menggantikan Kevin Ray Mendoza yang tampil cemerlang saat Persib meraih gelar juara beruntun.

Namun nasib berkata lain. Adam Przybek justru tersisihkan dan kini hanya jadi pemanis bangku cadangan.

Dari 12 pertandingan yang sudah dilalui Persib, Przybek baru mencicipi satu kali laga saat melawan Persita Tangerang di pekan ke-7 BRI Super League.

Baca Juga: Ramon Tanque Akhirnya Mencetak Gol untuk Persib

Setelahnya, Przybek lebih banyak dicadangkan dengan alasan cedera ligamen yang dialaminya.

Pelatih Persib Bojan Hodak berdalih, keputusan menurunkan Fitrah Maulana, murni diambil oleh Mario Jozic selaku pelatih kiper.