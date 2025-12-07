Tangis Haru Fitrah Maulana Seusai Debut Gemilangnya dengan Persib

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Penjaga gawang berusia 19 tahun, Fitrah Maulana, mampu mengemban tugasnya dengan baik saat Persib Bandung menghadapi Borneo FC pada laga tunda pekan ke-4 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Skor yang berakhir 3 - 1 untuk kemenangan Persib itu berkesan bagi Fitrah, sebab ini adalah pertandingan resmi pertamanya di kompetisi Liga 1.

Fitrah mengungkapkan, laga debutnya begitu emosional. Dia sempat menangis dan berpelukan dengan asisten pelatih kiper, I Made Wirawan, seusai menyelesaikan tugasnya.

Katanya, ini adalah mimpinya sejak kecil. Impian Fitrah bisa tampil di bawah mistar gawang dengan seragam biru kebanggaannya.

"Rasa terharu karena debut saya pertama kali di Persib dan Alhamdulillah saya bisa melewatkan itu semua dan hasilnya sangat bagus sekali," kata Fitrah, Minggu (7/12).

"Awal-awal agak tegang karena debut saya pertama kali di Persib dan Alhamdulillah saya bisa melewatkan itu semua dan hasilnya sangat bagus sekali," lanjutnya.

Ia menuturkan, banyak pelajaran yang diambilnya dari laga kemarin, salah satunya ialah saat Persib harus kebobolan di awal.

Diakuinya, dari kebobolan itu, Fitrah banyak belajar. Senior-seniornya di Persib pun memberikan masukan dan apresiasi atas kerja kerasnya.