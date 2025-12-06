Dipermalukan Persib Bandung, Pelatih Borneo FC Janjikan Evaluasi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes memastikan akan melakukakn evaluasi total seusai timnya dipermalukan Persib Bandung pada pertandingan tunda pekan ke-4 BRI Super League 2025/26.

Borneo FC takluk 1 - 3 pada laga yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (5/12/2025) malam.

Dalam 90 menit jalannya pertandingan, Borneo FC tak banyak membuat peluang. Satu-satunya gol Pesut Etam dibuat Joel Vinicius menit 18, sisanya tak ada peluang berarti dan pemain tampak kerepotan.

"Selamat untuk Persib Bandung karena mereka bisa menang. Dari sisi lainnya kami akan istirahat untuk mendapatkan waktu yang sangat cukup untuk kita nanti hadapi Persebaya Surabaya," kata Lefundes dalam konferensi pers pascalaga dikutip Sabtu (6/12/2025).

Menurut Lefundes, kekalahan malam ini akan dia jadikan bahan evaluasi. Ada banyak celah kesalahan yang harus diperbaiki di laga selanjutnya.

Namun begitu, ia tak mengungkapkan kesalahan yang akan diperbaiki. Katanya, hal ini akan dibahas dalam internal tim saja.

Lefundes pun tak membahas soal jalannya pertandingan. Ia memilih irit bicara dan tak banyak berkomentar.

"Pasti nanti ada evaluasi tapi evaluasi itu kami akan lakukan internal antara staf pelatih maupun pemain, tetapi kami pasti ada hal-hal yang harus dikoreksi," tegasnya. (mcr27/jpnn)