Ramon Tanque Akhirnya Mencetak Gol untuk Persib

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung berhasil menglahkan Borneo FC 3 - 1 pada laga tunda pekan ke-4 BRI Super League 2025/26. Tim berjuluk Maung Bandung itu tampil apik di hadapan ribuan bobotoh yang hadir di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (5/12/2025) malam.

Tiga gol malam ini dicetak oleh Ramon Tanque menit 40, Federico Barba menit 50, dan Saddil Ramdani menit 90+7, sementara satu-satunya gol Borneo FC dibuat Joel Vinicus menit 18

Sejak menit pertama, Persib memainkan tempo cepat. Beberapa peluang tercipta, tetapi masih juga belum membuahkan gol.

Menit 14, Persib hampir membuat keunggulan. Beckham Putra yang datang dari sisi kiri memberi umpan matang kepada penyerang Ramon Tanque.

Tanque yang sudah one on one dengan kiper Nadeo Argawinata, tandukannya berhasil terbaca.

Persib Bandung kemudian harus tertinggal, setelah Borneo FC mencetak gol di menit 18. Memanfaatkan serangan balik, tendangan Joel Vinicius melesat jauh masuk ke gawang Persib yang dijaga kiper muda Fitrah Maulana.

Skor berubah 0 - 1 untuk keunggulan tim tamu.

Usai tertinggal, Persib meningkatkan intensitas permainan. Dua peluang kembali tercipta.