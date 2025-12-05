Pelatih Persib Bojan Hodak Blak-blakan Alasan Coret Wiliam Marcilio

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung tak lagi menggunakan jasa gelandang serang asal Brasil, Wiliam Marcilio. Keputusan ini diambil berdasarkan penilaian pelatih Bojan Hodak yang kecewa dengan performa pemain berusia 29 tahun itu.

Menjelang laga tunda pekan ke-4 BRI Super League 2025/26 melawan Borneo FC, Bojan Hodak mengungkapkan alasannya mencoret Wiliam Marcilio dari daftar skuad musim ini.

Keputusan mencoret Wiliam, rupanya diambil Hodak dengan pemikiran yang matang. Sejak awal didatangkan di musim ini, Hodak meminta Wiliam untuk beradaptasi dan mengubah gaya permainannya. Namun, permintaan Hodak tidak dijalankan dengan baik.

"Dia datang ke sini, dia mempunyai kualitas tentu saja. Dia bermain dengan menunjukkan kualitasnya. Tapi sejak hari pertama dia datang ke sini, saya meminta untuk mengubah gayanya dan untuk beradaptasi dengan tim. Tapi dia tidak melakukan hingga hari ini," kata Hodak, dikutip Jumat (5/12).

"Saya mendoakan semoga dia beruntung," sambungnya.

Menurut Hodak, Wiliam Marcilio punya kualitas individu yang bagus. Namun itu tak akan berguna apabila tidak sesuai dengan strategi pelatih.

Baca Juga: Fabio Lefundes Mewaspadai Persib meski Borneo FC di Puncak Klasemen

Didatangkan dari Arema FC, Wiliam sempat jadi harapan Bobotoh--julukan suporter Persib--bisa menggantikan sosok Tyronne del Pino, pemain bernomor punggung 10 milik Persib di musim lalu.

Akan tetapi, sampai dengan pertengahan musim, Wiliam tak menunjukkan peningkatan performa yang gemilang. Dia baru mencetak dua assist dan satu gol di laga pramusim Piala Presiden.