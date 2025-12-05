Fabio Lefundes Mewaspadai Persib meski Borneo FC di Puncak Klasemen

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Borneo FC menjalani laga tandang ke markas Persib Bandung pada laga tunda pekan ke-4 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Jumat (5/12/2025) malam.

Tim berjuluk Pesut Etam itu pun terus mematangkan persiapan jelang duel big match tersebut.

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes menegaskan, timnya tidak melihat Maung Bandung--julukan Persib--hanya dari posisi klasemen, meski saat ini Pesut Etam berada di puncak dan Persib menempati peringkat ketiga.

Fabio menyebut, Persib tetap harus dipandang sebagai juara bertahan dua musim beruntun yang memiliki kualitas tinggi.

"Pertama, ini dua hal yang benar-benar berbeda. Saya tidak melihat Persib berdasarkan klasemen, terutama karena mereka masih punya dua pertandingan lebih sedikit," kata Lefundes dalam konferensi pers pralaga, Kamis (4/12).

Menurut pelatih asal Brasil itu, penilaian terhadap Persib tak bisa semata-mata mengandalkan papan klasemen. Ia melihat Persib sebagai tim kuat yang selalu menyulitkan.

"Saya harus melihat Persib sebagai tim juara bertahan liga, juara dua kali berturut-turut. Kami tahu ini pertandingan sulit. Kondisi kami saat ini lebih baik dan kami berharap bisa mempertahankan kondisi tersebut," tegasnya.

Ia menuturkan, Borneo FC tetap menghormati Persib, tetapi menargetkan konsistensi permainan agar dapat meraih hasil maksimal.